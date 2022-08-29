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На Закарпатье водитель с семьей на автомобиле слетел с моста в реку

Киев • УНН

 • 154072 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Закарпатской области водитель Opel Corsa взлетел в реку с моста вместе с женой и дочерью. В результате ДТП пострадали все трое. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

На Закарпатье водитель с семьей на автомобиле слетел с моста в реку

Цитата

«29 августа в 12:45 в ГСЧС Закарпатья сообщили, что на автодороге между с. Березово и с. Нижний Быстрый произошло ДТП. Как стало известно, водитель Opel Corsa не справился с управлением и взлетел в реку с моста, где продолжаются ремонтные работы. В результате этого водитель, его жена и дочь травмировались», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что спасатели, работавшие на месте падения машины с десятиметровой высоты, помогли пострадавшим добраться до кареты экстренной медицинской помощи.

«Младшую участницу ДТП, дочь, пришлось доставлять на носилках. Сейчас все они находятся на попечении медиков районной больницы», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Днепре водитель Jaguar столкнулся с автомобилем Ford и спецавтомобилем Citroen.

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