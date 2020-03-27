На Закарпатті виявили коронавірус у місцевої жительки: її стан стабільний
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Закарпатській області зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом в місцевої жінки. Наразі вона перебуває в інфекційній лікарні, а її стан стабільний. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.
"У однієї особи, яка перебуває на лікуванні в КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня” Закарпатської обласної ради, у якої повторно було відібрано біологічний матеріал для вірусологічного дослідження та відправлено у вірусологічну референтну лабораторію м. Київ, підтверджено діагноз гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що стан хворої стабільний.
Так, усі особи, які визначені, як контактні, перебувають з 23 березня 2020 року у самоізоляції. Стан їхнього здоров’я перевіряється лікарями первинного рівня.
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Повідомляється, що із контактних, у одного хворого з’явились явища гострої респіраторної інфекції, однак – хворий на даний момент не потребує скерування на стаціонарний етап лікування, і продовжує перебувати у самоізоляції.
В ОДА повідомили, що за добу, що минула жодна особа не госпіталізована в КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня” Закарпатської обласної ради з гострою респіраторною інфекцією, спричиненою коронавірусом.
Нагадаємо, що в Україні на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 218 людей, за минулу добу - 62 особи.