На Закарпатті виявили коронавірус у місцевої жительки: її стан стабільний

КИЇВ. 27 березня. УНН. У Закарпатській області зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом в місцевої жінки. Наразі вона перебуває в інфекційній лікарні, а її стан стабільний. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.