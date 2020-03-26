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На Закарпатті закривають проїзд низкою трас на тлі карантину

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КИЇВ. 26 березня. УНН. На Закарпатті закривають проїзд трасою Львів – Самбір – Ужгород та встановлять блокпост на Ужоцькому перевалі, як і на трасі Р-21 Долина – Хуст, на тлі карантину і надзвичайної ситуації щодо непоширення коронавірусу в Україні. Про це повідомив в.о. голови Закарпатській ОДА Олексій Гетманенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Починаючи із 00:00 27 березня 2020 року до 24 квітня 2020 року на території області вводять обмежувальні заходи", - повідомив він.

Зі слів Гетманенка, серед таких заходів:

  • зупинка роботи всіх ринків, за винятком великих продуктових оптових ринків;
  • призупинено роботу відділень для приготування та прийому їжі, кави, інших напоїв, розміщених на АЗС;
  • призупинено рух автомобільного транспорту шляхом виставлення блок-постів на перевальних ділянках наступних автомобільних доріг:
  • Ужоцький перевал (автодорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород);
  • Торунський (Вишківський) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст);
  • посилити охорону публічної безпеки та порядку шляхом виставлення контрольно-пропускних пунктів на перевальних ділянках наступних автомобільних доріг, проводити температурний скринінг тих, хто в’їжджає на територію області через:
  • Яблунецький перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів);
  • Абранський перевал (автодорога М-06 Київ-Чоп).

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.

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