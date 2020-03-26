На Закарпатье закрывают проезд рядом трасс на фоне карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. На Закарпатье закрывают проезд по трассе Львов - Самбор - Ужгород и установят блокпост на Ужоцком перевале, как и на трассе Р-21 Долина - Хуст, на фоне карантина и чрезвычайной ситуации по нераспространению коронавируса в Украине. Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Начиная с 00:00 27 марта 2020 года до 24 апреля 2020 года на территории области вводят ограничительные меры", - сообщил он.
По словам Гетманенко, среди таких мероприятий:
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- остановка работы всех рынков, за исключением крупных продуктовых оптовых рынков;
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- приостановлена работа отделений для приготовления и приема пищи, кофе, других напитков, размещенных на АЗС;
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- приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автомобильных дорог:
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- Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород)
- Торунский (Вишковский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)
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- усиление охраны публичной безопасности и порядка путем выставления контрольно-пропускных пунктов на перевалочных участках следующих автомобильных дорог, проводить температурный скрининг въезжающих на территорию области через:
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- Яблунецкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов)
- Абранской перевал (автодорога М-06 Киев-Чоп).
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Как сообщалось, Кабинет министров 25 марта поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.