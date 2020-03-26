На Закарпатье закрывают проезд рядом трасс на фоне карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71002 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83896 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96975 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94353 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106049 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91254 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103431 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106085 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131103 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130351 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 11:59 • 104293 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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4 марта, 18:57 • 107624 просмотра
Актуальное
На Закарпатье закрывают проезд рядом трасс на фоне карантина

На Закарпатье закрывают проезд рядом трасс на фоне карантина

Киев  •  УНН

 • 25458 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. На Закарпатье закрывают проезд по трассе Львов - Самбор - Ужгород и установят блокпост на Ужоцком перевале, как и на трассе Р-21 Долина - Хуст, на фоне карантина и чрезвычайной ситуации по нераспространению коронавируса в Украине. Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Начиная с 00:00 27 марта 2020 года до 24 апреля 2020 года на территории области вводят ограничительные меры", - сообщил он.

По словам Гетманенко, среди таких мероприятий:

  • остановка работы всех рынков, за исключением крупных продуктовых оптовых рынков;
  • приостановлена работа отделений для приготовления и приема пищи, кофе, других напитков, размещенных на АЗС;
  • приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автомобильных дорог:
  • Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород)
  • Торунский (Вишковский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)
  • усиление охраны публичной безопасности и порядка путем выставления контрольно-пропускных пунктов на перевалочных участках следующих автомобильных дорог, проводить температурный скрининг въезжающих на территорию области через:
  • Яблунецкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов)
  • Абранской перевал (автодорога М-06 Киев-Чоп).

Как сообщалось, Кабинет министров 25 марта поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

Украинские Национальные Новости

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