На Закарпатье закрывают проезд рядом трасс на фоне карантина

КИЕВ. 26 марта. УНН. На Закарпатье закрывают проезд по трассе Львов - Самбор - Ужгород и установят блокпост на Ужоцком перевале, как и на трассе Р-21 Долина - Хуст, на фоне карантина и чрезвычайной ситуации по нераспространению коронавируса в Украине. Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко на своей странице в Facebook, передает УНН.