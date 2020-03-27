На Закарпатье обнаружили коронавирус у местной жительницы: ее состояние стабильное

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Закарпатской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у местной женщины. Сейчас она находится в инфекционной больнице, а ее состояние стабильное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.