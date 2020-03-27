На Закарпатье обнаружили коронавирус у местной жительницы: ее состояние стабильное
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Закарпатской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у местной женщины. Сейчас она находится в инфекционной больнице, а ее состояние стабильное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"У одного человека, который находится на лечении в КНП "Областная клиническая инфекционная больница" Закарпатского областного совета, в которой повторно были отобран биологический материал для вирусологического исследования и отправлен в вирусологическую референтную лабораторию г. Киев, подтвержден диагноз острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние больной стабильное.
Так, все лица, которые определены как контактные, находятся с 23 марта 2020 года в самоизоляции. Состояние их здоровья проверяется врачами первичного уровня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Закарпатье закрывают проезд рядом трасс на фоне карантина
Сообщается, что из контактных, у одного больного появились явления острой респираторной инфекции, однако - больной на данный момент не нуждается в направлении на стационарный этап лечения, и продолжает находиться в самоизоляции.
В ОГА сообщили, что за прошедшие сутки ни одно лицо не госпитализировано в КНП "Областная клиническая инфекционная больница" Закарпатского областного совета с острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом.
Напомним, что в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело 218 человек, за минувшие сутки - 62 человека.