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На Закарпатті СБУ викрила масштабну вирубку лісів на 14 млн грн

На Закарпатті СБУ викрила масштабну вирубку лісів на 14 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Служба безпеки України викрила і блокувала схему масштабного розкрадання державних лісових ресурсів у Закарпатській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на УСБУ у Закарпатській області.

За попередніми оцінками, незаконна вирубку лісу завдала державі збитків на майже 14 мільйонів гривень. Оперативники спецслужби також викрили механізм привласнення земель лісового фонду службовцями галузі.

Правоохоронці встановили причетність службових осіб держпідприємства "Хустське лісодослідницьке господарство" та Ужанського національного природного парку до масштабних вирубок лісу на ввірених їм територіях лісового фонду. У межах кримінального провадження під час оглядів ділянок з фахівцями-екологами співробітники СБУ встановили факти систематичного проведення незаконних рубок та завдання шкоди природоохоронному фонду.

У ході обшуків за місцями проживання фігурантів справи та у службових приміщеннях державних лісництв правоохоронці вилучили речові та документальні докази протиправної діяльності.

Оперативники спецслужби також блокували незаконну діяльність службовців державного підприємства "Брустурянське лісомисливське господарство". Всупереч чинному законодавству, керівник підприємства погодив технічну документацію щодо перегляду меж земельних ділянок. Це призвело до виведення з державної власності земель лісового фонду загальною площею у майже 6 гектарів.

Наразі проведено земельно-технічну та земельно-оціночну експертизи, якими підтверджено протиправну діяльність керівника державного підприємства. За результатами проведення обшуків йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всього кола осіб, причетних до оборудок.

Нагадаємо, збитки від незаконних рубок за рік зросли майже у 7 разів.

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