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На Закарпатье СБУ разоблачила масштабную вырубку лесов на 14 млн грн

На Закарпатье СБУ разоблачила масштабную вырубку лесов на 14 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11467 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала схему масштабного хищения государственных лесных ресурсов в Закарпатской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УСБУ в Закарпатской области.

По предварительным оценкам, незаконная вырубка леса нанесла государству ущерб почти 14 млн гривен. Оперативники спецслужбы также разоблачили механизм присвоения земель лесного фонда служащими области.

Правоохранители установили причастность должностных лиц госпредприятия "Хустское лесоисследовательское хозяйство" и Ужанского национального природного парка в масштабных вырубок леса на вверенных им территориях лесного фонда. В рамках уголовного производства во время осмотров участков со специалистами-экологами сотрудники СБУ установили факты систематического проведения незаконных рубок и ущерба природоохранном фонда.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов дела и в служебных помещениях государственных лесничеств правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства противоправной деятельности.

Оперативники спецслужбы также блокировали незаконную деятельность служащих государственного предприятия "Брустурянское лесоохотничье хозяйство". Вопреки действующему законодательству, руководитель предприятия согласовал техническую документацию по пересмотру границ земельных участков. Это привело к выводу из государственной собственности земель лесного фонда общей площадью почти 6 гектаров.

Сейчас проведено земельно-техническую и земельно-оценочной экспертизы, которыми подтверждено противоправную деятельность руководителя государственного предприятия. По результатам проведения обысков ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всего круга лиц, причастных к махинациям.

Напомним, убытки от незаконных рубок за год выросли почти в 7 раз.

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