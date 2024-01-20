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На Закарпатті подружжя напало на прикордонний наряд, є постраждала

На Закарпатті подружжя напало на прикордонний наряд, є постраждала

Київ • УНН

 • 34254 перегляди

На Закарпатті, Україна, пара напала на прикордонний патруль під час огляду автомобіля, поранивши одного офіцера. Пару, раніше відому за незаконну діяльність, тепер звинувачують за кількома пунктами, включаючи погрозу або насильство щодо офіцера.

На Закарпатті подружжя напало на прикордонний наряд та травмувало прикордонницю. Про це повідомили в Мукачівському прикордонному загоні, передає УНН.

Деталі

Як розповіли прикордонники, на пості прикордонники здійснювали перевірку. Один із водії відмовився надати авто для огляду.

Водій втік з місця події на авто на великій швидкості. З ним перебувала його дружина, двоє дітей та ще одна родичка подружжя. За кілька хвилин прикордонники наздогнали втікача.

У ході спілкування із затриманими, дружина водія завдала удару в обличчя прикордонниці, яка перебувала у складі прикордонного наряду та документувала правопорушення. Зі свого боку чоловік здійснив напад на іншого із прикордонників, який також перебував на місці події.

розповіли прикордонники

З метою фіксації правопорушення на місце події викликали співробітників поліції.

Під час з’ясування та документування обставин правопорушення подружжя постійно викрикувало погрози та нецензурну лайку в бік  співробітників прикордонної служби, навіть у присутності своїх малолітніх дітей.

йдеться у повідомленні

Відомо, що затриманий неодноразово потрапляв у поле зору оперативників Мукачівського прикордонного загону, як особа, яка причетна до протиправної діяльності.

Прикордонницю із травмами було доставлено до лікарні.

Доповнення

Стосовно обох громадян, які відмовлялись виконувати законні вимоги прикордонного наряду, складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст.185.10.

Крім того, про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

Також щодо виявлення ознак правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей", буде направлено повідомлення до служби у справах дітей, Виноградівської і Берегівської міських рад та Берегівського райвідділу поліції.

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Лілія Подоляк

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