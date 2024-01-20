На Закарпатье супруги напали на пограничный наряд, есть пострадавшая

На Закарпатье супруги напали на пограничный наряд и травмировали пограничницу. Об этом сообщили в Мукачевском пограничном отряде, передает УНН.

Детали

Как рассказали пограничники, на посту пограничники осуществляли проверку. Один из водителей отказался предоставить авто для осмотра.

Водитель скрылся с места происшествия на авто на большой скорости. С ним находилась его жена, двое детей и еще одна родственница супругов. Через несколько минут пограничники догнали беглеца.

В ходе общения с задержанными, жена водителя нанесла удар в лицо пограничницы, которая находилась в составе пограничного наряда и документировала правонарушения. Со своей стороны мужчина совершил нападение на другого из пограничников, который также находился на месте происшествия. рассказали пограничники

С целью фиксации правонарушения на место происшествия вызвали сотрудников полиции.

Во время выяснения и документирования обстоятельств правонарушения супруги постоянно выкрикивали угрозы и нецензурную брань в сторону сотрудников пограничной службы, даже в присутствии своих малолетних детей. говорится в сообщении

Известно, что задержанный неоднократно попадал в поле зрения оперативников Мукачевского пограничного отряда, как лицо, причастное к противоправной деятельности.

Пограничницу с травмами доставили в больницу.

Дополнение

В отношении обоих граждан, которые отказывались выполнять законные требования пограничного наряда, составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст.185.10.

Кроме того, об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", пограничники направили сообщение в Нацполицию.

Также по выявлению признаков правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей", будет направлено сообщение в службу по делам детей, Виноградовского и Береговского городских советов и Береговского райотдела полиции.

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