На Євробачення вже прибули більше 600 осіб із 41-ї країни
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. До Києва прибули вже більш ніж 600 учасників та гостей Євробачення із 41-ї країни. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.
Найбільше гостей прибуває у столичні аеропорти “Бориспіль” і “Київ”.
“Наразі прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" вже оформили в пріоритетному порядку 97 рейсів, якими прибули як учасники, так і члени команд та гості пісенного конкурсу”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, інформують у ДПСУ, через автомобільні пункти пропуску в Україну прибули майже 100 вантажних автомобілів із обладнанням, яке буде використовуватися під час пісенного конкурсу.
Для пришвидшення пропуску на кордоні збільшено кількість прикордонних нарядів та організовано зустріч груп і делегацій біля трапів літаків.
“Конкурсантів охоронці кордону супроводжують окремими коридорами та в пріоритетному порядку здійснюють процедури їх оформлення”, — зазначають у Держприкордонслужбі.
Як повідомляв УНН, у Києві відбулося урочисте відкриття офіційної фан-зони Євробачення-2017 — Eurovision Village.