На Евровидение уже прибыли более 600 человек из 41-й страны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киев прибыли уже более 600 участников и гостей Евровидения из 41-й страны. Об этом УНН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Больше всего гостей прибывает в столичные аэропорты “Борисполь” и “Киев”.
“Сейчас пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" уже оформили в приоритетном порядке 97 рейсов, которыми прибыли как участники, так и члены команд и гости песенного конкурса”, — говорится в сообщении.
Кроме того, информируют в ГПСУ, через автомобильные пункты пропуска в Украину прибыло около 100 грузовых автомобилей с оборудованием, которое будет использоваться во время песенного конкурса.
Для ускорения пропуска на границе увеличено количество пограничных нарядов и организована встреча групп и делегаций у трапов самолетов.
“Конкурсантов пограничники сопровождают отдельными коридорами и в приоритетном порядке осуществляют процедуры их оформления”, — отмечают в Госпогранслужбе.
Как сообщал УНН, в Киеве состоялось торжественное открытие официальной фан-зоны Евровидения-2017 — Eurovision Village.