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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На в’їзді до Полтави перекинулася фура, перекрита траса Київ - Харків

На в’їзді до Полтави перекинулася фура, перекрита траса Київ - Харків

Київ • УНН

 • 231541 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. У зв’язку з ДТП, що сталася в напрямку Полтави, на автодорозі М-03 Київ — Харків — Довжанський на 330км, за участю вантажного автомобіля, рух транспорту перекрито. Про це повідомила патрульна поліція, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, водій вантажівки не впорався з керуванням й допустив перекидання транспортного засобу. Для того, щоб прибрати автомобіль з проїжджої частини задіяно спеціальну техніку.

"Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Демидові Київської області відновили рух мостом через річку Ірпінь, який було пошкоджено внаслідок удару блискавки.

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