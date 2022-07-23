На в’їзді до Полтави перекинулася фура, перекрита траса Київ - Харків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У зв’язку з ДТП, що сталася в напрямку Полтави, на автодорозі М-03 Київ — Харків — Довжанський на 330км, за участю вантажного автомобіля, рух транспорту перекрито. Про це повідомила патрульна поліція, передає УНН.
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Як зазначається, водій вантажівки не впорався з керуванням й допустив перекидання транспортного засобу. Для того, щоб прибрати автомобіль з проїжджої частини задіяно спеціальну техніку.
"Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", - йдеться в повідомленні.
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