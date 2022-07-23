На въезде в Полтаву перевернулась фура, перекрыта трасса Киев – Харьков

Детали

Как отмечается, водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Для того, чтобы убрать автомобиль с проезжей части, задействована специальная техника.

"Планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", - говорится в сообщении.

Напомним

В Демидове Киевской области возобновили движение по мосту через реку Ирпень, который был поврежден вследствие удара молнии.