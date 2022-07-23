На въезде в Полтаву перевернулась фура, перекрыта трасса Киев – Харьков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В связи с ДТП, произошедшим в направлении Полтавы, на автодороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский на 330км, с участием грузового автомобиля, движение транспорта перекрыто. Об этом сообщила патрульная полиция, передает УНН.
Детали
Как отмечается, водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Для того, чтобы убрать автомобиль с проезжей части, задействована специальная техника.
"Планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", - говорится в сообщении.
Напомним
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