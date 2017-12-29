На Волині затримано лісника за сприяння реалізацію незаконно зрубаних новорічних сосен
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Правоохоронці затримали майстра лісу одного з державних лісомисливських господарств Волинської області під час одержання неправомірної вигоди в розмір 5 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області, передає УНН.
За даними відомства, неправомірну вигоду він одержав за безперешкодне вивезення громадянином для подальшої реалізації понад 120 незаконно зрубаних новорічних сосен.
Вирішується питання про повідомлення майстру лісу про підозру в одержанні неправомірної вигоди та незаконній порубці дерев (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 368 та ст. 246 КК України).
Як повідомляв УНН, на столичних ринках ялинки коштують до 20 тис. грн.