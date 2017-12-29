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На Волыни задержали лесника за содействие реализации незаконно срубленных новогодних сосен

Киев • УНН

 • 14137 просмотра

ЛУЦК-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правоохранители задержали мастера леса одного из государственных лесоохотничьих хозяйств Волынской области во время получения неправомерной выгоды в размере 5000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, передает УНН.

На Волыни задержали лесника за содействие реализации незаконно срубленных новогодних сосен

По данным ведомства, неправомерную выгоду он получил за беспрепятственное вывоз гражданином для дальнейшей реализации более 120 незаконно срубленных новогодних сосен.

Решается вопрос о сообщении мастеру леса о подозрении в получении неправомерной выгоды и незаконной порубке деревьев (уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 368 и ст. 246 УК Украины).

Как сообщал УНН, на столичных рынках елки стоят до 20 тыс. грн.

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