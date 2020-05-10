На Волині правоохоронці викрили чоловіка у збуті вогнепальної зброї

Оперативники управління карного розшуку області у співпраці із співробітниками Ратнівського відділу поліції спіймали 36-річного жителя району під час продажу мисливської нарізної вогнепальної зброї з оптичним прицілом та 26 набоїв до неї. Заходи проводилися у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Рушницю та набої вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, підозрюваного у нападі зі зброєю на Закарпатті затримали під Києвом.