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На Волыни правоохранители разоблачили мужчину в сбыте огнестрельного оружия

Киев • УНН

 • 11758 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

На Волыни правоохранители разоблачили мужчину в сбыте огнестрельного оружия

Оперативники управления уголовного розыска области в сотрудничестве с сотрудниками Ратнивского отдела полиции поймали 36-летнего жителя района при продаже охотничьего нарезного огнестрельного оружия с оптическим прицелом и 26 патронов к нему. Мероприятия проводились в рамках предварительного расследования, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Ружье и патроны изъяли. Их направили на исследование в Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Напомним, подозреваемого в нападении с оружием на Закарпатье задержали под Киевом.

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