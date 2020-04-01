На Волині підтверджено 7 випадків захворювання на COVID -19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Станом на 10:00 на Волині лабораторно підтверджено 7 випадків захворювання на COVID −19, з них за останню добу виявлено 4 випадки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Волинської обласної державної адміністрації.
“Станом на 10:00 1 квітня 2020 року у Волинській області зареєстровано 7 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу на Волині виявлено 4 лабораторно підтверджених випадків COVID-19”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що усі особи обстежувались з профілактичною метою при проведенні протиепідемічних заходів серед медпрацівників у відділенні інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні.
Так, з підозрою на коронавірусну інфекцію в області — 10 осіб.
Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ “Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України”.
Всього з початку проведення лабораторних досліджень по Волинській області здійснено 99 ПЛР аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них — 51 в осіб з підозрою, та 48 — з числа контактних осіб.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 — летальні.