На Волині підтверджено 7 випадків захворювання на COVID -19

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Станом на 10:00 на Волині лабораторно підтверджено 7 випадків захворювання на COVID −19, з них за останню добу виявлено 4 випадки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Волинської обласної державної адміністрації.