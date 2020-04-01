На Волыни подтверждено 7 случаев заболевания COVID -19

КИЕВ. 1 апреля. УНН. По состоянию на 10:00 на Волыни лабораторно подтверждено 7 случаев заболевания COVID −19, из них за последние сутки выявлено 4 случая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Волынской областной государственной администрации.