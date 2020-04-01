На Волыни подтверждено 7 случаев заболевания COVID -19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. По состоянию на 10:00 на Волыни лабораторно подтверждено 7 случаев заболевания COVID −19, из них за последние сутки выявлено 4 случая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Волынской областной государственной администрации.
“По состоянию на 10:00 1 апреля 2020 года в Волынской области зарегистрировано 7 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки на Волыни выявлено 4 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что все лица обследованных с профилактической целью при проведении противоэпидемических мероприятий среди медработников в отделении интенсивной терапии Луцкой городской клинической больницы.
Так, с подозрением на коронавирусную инфекцию в области — 10 человек.
Образцы биологического материала от данных лиц находятся на исследовании в вирусологической лаборатории ГУ “Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины”.
Всего с начала проведения лабораторных исследований по Волынской области совершено 99 ПЦР анализов на выявление коронавирусной инфекции. Из них — 51 у лиц с подозрением, и 48 — из числа контактных лиц.
Напомним, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 — летальные.