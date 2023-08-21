На Волині благодійники створили інтерактивний освітній простір для дітей ВПО

Деталі

Проєкт реалізовано у місті Луцьк Волинської області.

“Освітній простір — це ініціатива „Центру допомоги ВПО“ в Адреналін Сіті (Луцьк), у якому сьогодні проживає 70 дорослих і 30 дітей. Вона реалізується в межах проєкту партнерства „CharityMatch. Перезавантаження“, що фінансується Благодійним фондом „МХП-Громаді“ спільно з Фондом Zagoriy Foundation”, — йдеться у повідомленні.

Організатори проєкту та його реалізатори мали на меті створити комфортний, інтерактивний освітній простір, обладнати його необхідною технікою, зручними меблями, навчальними матеріалами. На облаштування простору було виділено 295 000 грн. За ці кошти придбали столи, мультимедійну панель, ноутбук, настільні лампи, фліпчарт та навушники.

“Для внутрішньо переміщених людей однією з найбільших проблем є проблема адаптації до нового середовища. Для дітей — ще й інтеграція в новому закладі освіти, налагодження комунікації з учителями та однолітками. На якість навчання та адаптацію до нових умов також впливає наявність гаджетів, інтернет-зв’язку та окремого місця для дистанційного навчання дитини”, — розповідає керівник ГО Технопарк “Центр Медичних Інновацій” та “Освітнього простору для дітей і дорослих ВПО” Тетяна Репницька.

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Партнерство та співпраця — важливий елемент функціонування таких просторів, переконана менеджерка фонду “МХП-Громаді” Ольга Махновець.

“Цей освітній простір — місце, де діти зможуть навчатись, робити домашні завдання, грати в настільні ігри із новими друзями та відвідувати майстер-класи, щоб мати можливість розвиватися та отримувати освіту навіть перебуваючи далеко від дому”, — додала вона.

Проєкт реалізовано в рамках дії програми для некомерційних організацій Charity Match, мета якої — підвищити спроможність організацій створювати більш ефективні та результативні фандрейзингові кампанії.

Програма стартував у 2021 році. Тоді було підтримано 10 ініціатив, 5 з яких дофінансував “МХП-Громаді”, решту — Zagoriy Foundation.

“Цього року “МХП-Громаді” дофінансував дві ініціативи на загальну суму 600 тис. грн.

Довідка

“МХП-Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.