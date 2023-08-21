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На Волыни благотворители создали интерактивное образовательное пространство для детей ВПЛ

На Волыни благотворители создали интерактивное образовательное пространство для детей ВПЛ

Киев • УНН

 • 617576 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаді” совместно с фондом Zagoriy Foundation профинансировали создание интерактивного образовательного пространства для детей внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба “МХП-Баффало”, передает УНН.

Детали

Проект реализован в городе Луцк Волынской области.

“Образовательное пространство — это инициатива „Центра помощи ВПЛ“ в Адреналин Сити (Луцк), в котором сегодня проживает 70 взрослых и 30 детей. Она реализуется в рамках проекта партнерства „CharityMatch. Перезагрузка“, который финансируется Благотворительным фондом „МХП-Громаді“ совместно с Фондом Zagoriy Foundation”, — говорится в сообщении.

Организаторы проекта и его реализаторы имели цель создать комфортное, интерактивное образовательное пространство, оборудовать его необходимой техникой, удобной мебелью, учебными материалами. На обустройство пространства было выделено 295 000 грн. За эти средства приобрели столы, мультимедийную панель, ноутбук, настольные лампы, флипчарт и наушники.

“Для внутренне перемещенных людей одной из самых больших проблем является проблема адаптации к новой среде. Для детей — еще и интеграция в новом учебном заведении, налаживание коммуникации с учителями и сверстниками. На качество обучения и адаптацию к новым условиям также влияет наличие гаджетов, интернет-связи и отдельного места для дистанционного обучения ребенка”, — рассказывает руководитель ОО Технопарк “Центр Медицинских Инноваций” и “Образовательного пространства для детей и взрослых ВПЛ” Татьяна Репницкая.

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Партнерство и сотрудничество — важный элемент функционирования таких пространств, убеждена менеджер фонда “МХП-Громаді” Ольга Махновец.

“Это образовательное пространство — место, где дети смогут учиться, делать домашние задания, играть в настольные игры с новыми друзьями и посещать мастер-классы, чтобы иметь возможность развиваться и получать образование даже находясь далеко от дома”, — добавила она.

Проект реализован в рамках действия программы для некоммерческих организаций Charity Match, цель которой — повысить способность организаций создавать более эффективные и результативные фандрейзинговые кампании.

Программа стартовала в 2021 году. Тогда было поддержано 10 инициатив, 5 из которых дофинансировал “МХП-Громаді”, остальные — Zagoriy Foundation.

“В этом году “МХП-Громаді” дофинансировал две инициативы на общую сумму 600 тыс. грн.

Справка

“МХП-Громаді” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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