На Волині 6 поліцейських захворіли на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Волині 6 поліцейських Ківерцівського відділу поліції захворіли на COVID-19. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Волинській області.
“На сьогодні підтверджено, що 6 поліцейських Ківерцівського відділу поліції хворі на COVID-19, встановлено коло їх контактних осіб, всі вони перебувають на ізоляції, провели дезінфекцію службового приміщення та службових транспортних засобів. Райвідділ працює у звичайному режимі, працює чергова частина, працюють службові наряди”, — повідомили в поліції.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 летальний.