На Волыни 6 полицейских заболели COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На Волыни 6 полицейских Киверцовского отдела полиции заболели COVID-19. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Волынской области.
“На сегодняшний день подтверждено, что 6 полицейских Киверцовского отдела полиции больны COVID-19, установлен круг их контактных лиц, все они находятся на изоляции. Провели дезинфекцию служебного помещения и служебных транспортных средств. Райотдел работает в обычном режиме, работает дежурная часть, работают служебные наряды”, — сообщили в полиции.
Напомним, в Украине 9:00 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный.