На Волыни 6 полицейских заболели COVID-19

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 39982 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 83877 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102595 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128766 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129191 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172889 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121857 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157992 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104939 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103070 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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На Волыни 6 полицейских заболели COVID-19

На Волыни 6 полицейских заболели COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12912 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. На Волыни 6 полицейских Киверцовского отдела полиции заболели COVID-19. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Волынской области.

“На сегодняшний день подтверждено, что 6 полицейских Киверцовского отдела полиции больны COVID-19, установлен круг их контактных лиц, все они находятся на изоляции. Провели дезинфекцию служебного помещения и служебных транспортных средств. Райотдел работает в обычном режиме, работает дежурная часть, работают служебные наряды”, — сообщили в полиции.

Напомним, в Украине 9:00 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный.

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