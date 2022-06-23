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На військових базах білорусі знімають техніку зі зберігання: окупанти планують її перекинути на Донецький та Херсонський напрямки

На військових базах білорусі знімають техніку зі зберігання: окупанти планують її перекинути на Донецький та Херсонський напрямки

Київ • УНН

 • 134727 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Під приводом проведення занять та тренувань у білорусі, на базах зберігання військової збройної техніки на даний час проводиться її обслуговування, та зняття зі зберігання. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає УНН.

Цитата

“За наявними даними, під приводом проведення занять, тренувань, на базах зберігання військової збройної техніки на даний час проводиться обслуговування і зняття даної техніки зі зберігання. Враховуючи великі втрати агресора в озброєнні військової техніки, а також, дещо кращий стан та умови зберігання даної техніки на складах збройних сил білорусі, не виключається те, що наш сусід надасть зазначене озброєння та військову техніку для російського агресора. Дана техніка, у подальшому, може бути переміщена на Донецький або Херсонський напрямок ведення бойових дій для посилення угруповань противника”, – повідомив Громов.

Деталі

Окрім того, виявлено, що біля аеродрому Зябровка, що у Гомельській області (напрямок Черінгова) білорусь активно проводить заходи щодо будування військової інфраструктури.

У Міноборони не виключають, що в подальшому, в рамках існування так званої “союзної держави”, білорусь надасть всю територію для розміщення чергової воєнної бази агресора поблизу нашого державного кордону.

Наразі визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення ділянки державного кордону на ротаційній основі.

Виявлено, що на території республіки білорусь перебувають спеціальні підрозділи російських силових структур, а також приватних військових кампаній.

“Зберігається загроза використання територій та повітряного простору республіки білорусь для здійснення ракетних обстрілів, та невиключено перекидання на територію нашої держави диверсійно-розвідувальних груп противника. Насамперед, для вчинення диверсій на шляхах логістичного забезпечення наших військ”, – додав Громов.

Доповнення

У Міноборони заявили, що загроза наступальних дій противника з боку білорусі залишається.

Українські Національні Новини

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