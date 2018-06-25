На виплату пенсій у червні спрямовано 29,8 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за червень 2018 року. На їх забезпечення спрямовано 29 млрд 852,8 млн гривень, передає УНН з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду.
“25 червня 2018 року, відповідно до графіка поденного фінансування пенсійних виплат, Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за поточний місяць. На їх забезпечення спрямовано 29 852,8 млн гривень”, — розповіли у ПФУ.
Нагадаємо, з 1 липня мінімальна пенсія зросте до 1 435 грн, а максимальна — до 14 350 грн.
Крім того, раніше повідомлялось, що після 1 липня підвищені пенсії отримають понад 813 тисяч українців. А для забезпечення виплати підвищених пенсій додатково витрачатимуть 70 млн грн на місяць.