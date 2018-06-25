На выплату пенсий в июне направлено 29,8 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июнь 2018 года. На их обеспечение направлено 29 млрд 852,8 млн гривен, передает УНН со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда.
“25 июня 2018 года, в соответствии с графиком подневного финансирования пенсионных выплат, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за текущий месяц. На их обеспечение направлено 29 852,8 млн гривен”, - рассказали в ПФУ.
Напомним, с 1 июля минимальная пенсия вырастет до 1 435 грн, а максимальная — до 14 350 грн.
Кроме того, ранее сообщалось, что после 1 июля повышены пенсии получат более 813 тысяч украинцев. А для обеспечения выплаты повышенных пенсий дополнительно будут тратить 70 млн грн в месяц.