На Вінничині внаслідок зіткнення двох вантажівок загинув водій

"Попередньо встановлено, що водій бензовозу, 60-річний житель Рівненщини, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "DAF" з двома причепами, який перевозив зерно", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

У рамках розслідування аварії призначено проведення низки експертиз.

Нагадаємо, бензовоз із паливом перекинувся біля Львова.