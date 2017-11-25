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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 67616 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 52193 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 60684 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 69491 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Винницкой области в результате столкновения двух грузовиков погиб водитель

В Винницкой области в результате столкновения двух грузовиков погиб водитель

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Винницкой области в результате столкновения двух грузовиков погиб водитель. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Винницкой области, передает УНН.

"Предварительно установлено, что водитель бензовоза, 60-летний житель Ровенской области, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "DAF" с двумя прицепами, перевозившем зерно", - говорится в сообщении.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

В рамках расследования аварии назначено проведение ряда экспертиз.

Напомним, бензовоз с топливом перевернулся возле Львова.

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