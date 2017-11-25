В Винницкой области в результате столкновения двух грузовиков погиб водитель

"Предварительно установлено, что водитель бензовоза, 60-летний житель Ровенской области, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "DAF" с двумя прицепами, перевозившем зерно", - говорится в сообщении.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

В рамках расследования аварии назначено проведение ряда экспертиз.

Напомним, бензовоз с топливом перевернулся возле Львова.