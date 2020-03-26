На Вінничині коронавірус виявили у дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Вінницькій області лабораторно підтвердили вже чотири випадки коронавірусної інфекції, в тому числі у дитини. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
“Станом на 14:00 26.03.2020 на території Вінницької області зареєстровано 32 підозри на COVID-19. У 24 випадках діагноз лабораторно не підтверджений, в 4 випадках виявлений коронавірус, в т.ч. в 1 дитини. Зразки матеріалів ще від 4 хворих досліджуються”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що обласний лабораторний центр отримав по лінії гуманітарної допомоги 18 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.
Нагадаємо, станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.
Як повідомляв УНН, Вінницька область отримала фінансову допомогу в розмірі 15 млн грн від Юрія Косюка, власника компанії МХП — виробника курятини “Наша Ряба”.
“МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта і кисневим концентратором для всіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення.
Окрім того, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупівлі засобів індивідуального захисту, оскільки на цих територіях проживає понад 65% співробітників МХП — вінничан.
Також МХП буде надавати допомогу в пошуку та придбанні всіх необхідних засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення”, — повідомили у Косюка.