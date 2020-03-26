В Винницкой области коронавирус обнаружили у ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Винницкой области лабораторно подтверждено четыре случая коронавирусной инфекции, в том числе у ребенка. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
"По состоянию на 14:00 26.03.2020 на территории области зарегистрировано 32 подозрения на COVID-19. В 24 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 4 случаях обнаружен коронавирус, в т.ч. у 1 ребенка. Образцы материалов еще от 4 больных исследуются", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что областной лабораторный центр получил по линии гуманитарной помощи 18 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Напомним, по состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.
Как сообщал УНН, Винницкая область получила финансовую помощь в размере 15 млн грн от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".
"МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.
Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП - винничан.
Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - сообщили в Косюка.