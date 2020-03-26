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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70736 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83548 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96674 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 105981 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91121 просмотра

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5 марта, 08:58 • 103415 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131098 просмотра

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В Винницкой области коронавирус обнаружили у ребенка

В Винницкой области коронавирус обнаружили у ребенка

Киев  •  УНН

 • 17846 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Винницкой области лабораторно подтверждено четыре случая коронавирусной инфекции, в том числе у ребенка. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.

"По состоянию на 14:00 26.03.2020 на территории области зарегистрировано 32 подозрения на COVID-19. В 24 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 4 случаях обнаружен коронавирус, в т.ч. у 1 ребенка. Образцы материалов еще от 4 больных исследуются", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что областной лабораторный центр получил по линии гуманитарной помощи 18 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Напомним, по состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.

Как сообщал УНН, Винницкая область получила финансовую помощь в размере 15 млн грн от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".

"МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.

Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП - винничан.

Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - сообщили в Косюка.

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