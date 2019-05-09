На Вінниччині з початку року надійшло більше 4 тисяч заяв у поліцію про домашнє насильство

КИЇВ. 9 травня. УНН. З початку року до підрозділів ГУ Національної поліції у Вінницькій області надійшло 4 295 заяв, та повідомлень про вчинення правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством, з яких 3455 подані жінками та 61-дітьми до 18 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Вінницькій області.