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На Вінниччині з початку року надійшло більше 4 тисяч заяв у поліцію про домашнє насильство

На Вінниччині з початку року надійшло більше 4 тисяч заяв у поліцію про домашнє насильство

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. З початку року до підрозділів ГУ Національної поліції у Вінницькій області надійшло 4 295 заяв, та повідомлень про вчинення правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством, з яких 3455 подані жінками та 61-дітьми до 18 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Вінницькій області.

Протягом вказаного періоду працівниками поліції стосовно сімейних кривдників складено 2059 адміністративних протоколів за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства.)

На підставі спільного наказу Міністерства соціальної політики та МВС України, яким затверджено "Порядок проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства", з 19 квітня поточного року поліцейські отримали можливість застосовувати обмежувальні заходи до осіб, які вчинили домашнє насильство. 4 травня у Вінниці застосованого перший терміновий заборонний припис стосовно домашнього тирана.

4 травня близько 17:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від вінничанки щодо вчинення домашнього насильства відносно її сусідки. Чоловік потерпілої ображав її брутальною лайкою та погрожував фізичною розправою.

Поліцейські, що прибули за викликом, склали відносно кривдника адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства). Санкція статті передбачає накладення адміністративного арешту строком на 15 діб.

Крім того, оцінивши ризики подальшого застосування сили з боку зловмисника до потерпілої, взявши до уваги те, що кривдник зловживає спиртними напоями та перебуває на обліку, як сімейний дебошир, дільничний офіцер поліції виніс терміновий заборонний припис терміном на 3 доби. Чоловікові заборонено протягом вказаного часу спілкуватися з потерпілою та проживати в одному помешканні.

Терміновий заборонний припис застосовують відносно домашніх кривдників з метою негайного припинення насильства у сім’ї та недопущення повторного вчинення таких дій.

Нагадаємо, що з січня 2019 року внесено зміни до законодавства України щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства. Зокрема, Кримінальний кодекс України доповнено статтею 126-1 (Домашнє насильство).

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