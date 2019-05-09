В Винницкой области с начала года поступило более 4 тысяч заявлений в полицию о домашнем насилии

КИЕВ. 9 мая. УНН. С начала года в подразделения ГУ Национальной полиции в Винницкой области поступило 4295 заявлений, и сообщений о совершении правонарушений, связанных с домашним насилием, из которых 3455 представлены женщинами и 61 - детьми до 18 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Винницкой области.