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В Винницкой области с начала года поступило более 4 тысяч заявлений в полицию о домашнем насилии

В Винницкой области с начала года поступило более 4 тысяч заявлений в полицию о домашнем насилии

Киев  •  УНН

 • 8031 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. С начала года в подразделения ГУ Национальной полиции в Винницкой области поступило 4295 заявлений, и сообщений о совершении правонарушений, связанных с домашним насилием, из которых 3455 представлены женщинами и 61 - детьми до 18 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Винницкой области.

В течение указанного периода работниками полиции на семейных обидчиков составлены 2059 административных протоколов по ст. 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия.)

На основании совместного приказа Министерства социальной политики и МВД Украины, которым утвержден "Порядок проведения оценки рисков совершения домашнего насилия", с 19 апреля текущего года полицейские получили возможность применять ограничительные меры к лицам, совершившим домашнее насилие. 4 мая в Виннице применено первое срочное запрещающее предписание относительно домашнего тирана.

4 мая около 17:30 по спецлинии 102 поступило сообщение от винничанки о совершении домашнего насилия в отношении ее соседки. Муж потерпевшей оскорблял ее грубой бранью и угрожал физической расправой.

Полицейские, прибывшие по вызову, составили в отношении обидчика административный протокол по ст. 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия). Санкция статьи предусматривает наложение административного ареста сроком на 15 суток.

Кроме того, оценив риски дальнейшего применения силы со стороны злоумышленника к потерпевшей, приняв во внимание то, что обидчик злоупотребляет спиртными напитками и состоит на учете, как семейный дебошир, участковый офицер полиции вынес срочное запрещающее предписание сроком на 3 суток. Мужчине запрещено в течение указанного времени общаться с потерпевшей и проживать в одном доме.

Срочное запрещающее предписание применяют в отношении домашних обидчиков с целью немедленного прекращения насилия в семье и недопущения повторного совершения таких действий.

Напомним, что с января 2019 года внесены изменения в законодательство Украины относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия. В частности, Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 126-1 (Домашнее насилие).

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