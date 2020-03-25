На Вінниччині тендерний комітет відділу освіти "погорів" на порушеннях
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На Вінниччині прокуратура наполягає на визнанні недійними результатів відкритих торгів та договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти на загальну суму 650 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
"Калинівською місцевою прокуратурою Вінницької області пред’явлено позовну заяву в інтересах держави в особі Північного офісу Державної аудиторської служби України до відділу освіти однієї із райдержадміністрацій області та приватного підприємства про визнання недійними результатів відкритих торгів та договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти на загальну суму 650 тис. грн", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що місцевою прокуратурою встановлено, що тендерним комітетом відділу освіти, в порушення Закону України "Про публічні закупівлі", під час проведення переговорів не отримано від переможця торгів документально підтвердженої інформації про відповідність такого учасника кваліфікаційним вимогам та укладено договір про закупівлю шкільного автобусу.
Крім того, відділом освіти при складанні тендерної документації не дотримано вимоги чинного законодавства щодо встановлених держаних стандартів для шкільних автобусів, визначених наказом Держспоживстандарту України, чим поставлено під загрозу безпеку учнів.
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