В Винницкой области тендерный комитет отдела образования "погорел" на нарушениях
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Винницкой области прокуратура настаивает на признании недействительными результатов открытых торгов и договора о закупке товаров за бюджетные средства на общую сумму 650 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
"Калиновской местной прокуратурой Винницкой области предъявлено исковое заявление в интересах государства в лице Северного офиса Государственной аудиторской службы Украины в отдел образования одной из райгосадминистраций области и частного предприятия о признании недействительными результатов открытых торгов и договора о закупке товаров за бюджетные средства на общую сумму 650 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местной прокуратурой установлено, что тендерным комитетом отдела образования, в нарушение Закона Украины "О публичных закупках", во время проведения переговоров не получено от победителя торгов документально подтвержденной информации о соответствии такого участника квалификационным требованиям и заключен договор о закупке школьного автобуса.
Кроме того, отделом образования при составлении тендерной документации не соблюдены требования действующего законодательства относительно установленных государственных стандартов для школьных автобусов, определенных приказом Госпотребстандарта Украины, чем поставлено под угрозу безопасность учеников.
Напомним, в Донецкой области фирма продала оборудование для мониторинга уровня загрязнения воздуха в окружающей среде по ценам выше рыночным. Проводятся обыски.