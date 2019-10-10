На Вінниччини поліцейські вилучили майже 35 кілограмів наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Близько 35 кілограмів сухих конопель, три рушниці, понад 150 набоїв різного калібру та насіння конопель були вилучені правоохоронцями у ході проведення слідчих дій за місцями проживання чоловіків, яких поліція підозрює у посіві та вирощуванні нарковмісних рослин. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Віницькій області.
За словами заступника начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Олександра Цимбалюка, у серпні цього року в рамках оперативно-профілактичної операції "Мак" на території одного з сіл району працівники місцевого відділення поліції виявили та вилучили майже 500 кущів конопель.
"В подальшому в ході розслідування цього злочину поліцією встановлено, що до незаконного посіву конопель причетні місцеві жителі – двоє 47-річних чоловіків та один 49-річний. За місцями поживання підозрюваних слідчими, із залученням працівників кінологічного центру разам з службовою собакою, проведено ряд обшуків. Загалом з помешкань зловмисників вилучено близько 35 кілограмів подрібнених сухих конопель, 9 сухих кущів та понад кілограм насіння забороненого зілля", - сказано у повідомленні.
Окрім наркотиків, правоохоронці виявили у чоловіків незареєстровану зброю та набої: дві гладкоствольні мисливські рушниці, одну нарізну, понад 150 набоїв калібру 5,45 мм, 7,62 мм та 5,6 мм.
Один із зловмисників у 2013 році притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.
Від будь-яких пояснення чоловіки відмовились.
Речові докази направленні на експертизу.
Наразі встановлюється походження та мета зберігання такої кількості заборонених речовин і предметів.
Дії зловмисників підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За такі злочини чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі.
Наразі слідчі дії тривають.
Нагадаємо, в Україні блокували діяльність контрабандного наркобізнесу з прибутком в 1 млн грн.