На Вінниччини поліцейські вилучили майже 35 кілограмів наркотиків

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 11212 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 19547 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 56776 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 46531 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 45826 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 258692 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 168979 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139989 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141058 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 153061 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
3м/с
36%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 54411 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 36647 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 53655 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 50743 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 22052 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 56779 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 258695 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 208644 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 325111 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 343712 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 8508 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 54134 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 37134 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 67647 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 49772 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

На Вінниччини поліцейські вилучили майже 35 кілограмів наркотиків

Київ • УНН

 • 10547 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Близько 35 кілограмів сухих конопель, три рушниці, понад 150 набоїв різного калібру та насіння конопель були вилучені правоохоронцями у ході проведення слідчих дій за місцями проживання чоловіків, яких поліція підозрює у посіві та вирощуванні нарковмісних рослин. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Віницькій області.

На Вінниччини поліцейські вилучили майже 35 кілограмів наркотиків

За словами заступника начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Олександра Цимбалюка, у серпні цього року в рамках оперативно-профілактичної операції "Мак" на території одного з сіл району працівники місцевого відділення поліції виявили та вилучили майже 500 кущів конопель.

"В подальшому в ході розслідування цього злочину поліцією встановлено, що до незаконного посіву конопель причетні місцеві жителі – двоє 47-річних чоловіків та один 49-річний. За місцями поживання підозрюваних слідчими, із залученням працівників кінологічного центру разам з службовою собакою, проведено ряд обшуків. Загалом з помешкань зловмисників вилучено близько 35 кілограмів подрібнених сухих конопель, 9 сухих кущів та понад кілограм насіння забороненого зілля", - сказано у повідомленні.

Окрім наркотиків, правоохоронці виявили у чоловіків незареєстровану зброю та набої: дві гладкоствольні мисливські рушниці, одну нарізну, понад 150 набоїв калібру 5,45 мм, 7,62 мм та 5,6 мм.

Один із зловмисників у 2013 році притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

Від будь-яких пояснення чоловіки відмовились.

Речові докази направленні на експертизу.

Наразі встановлюється походження та мета зберігання такої кількості заборонених речовин і предметів.

Дії зловмисників підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За такі злочини чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в Україні блокували діяльність контрабандного наркобізнесу з прибутком в 1 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.36
Bitcoin
$82,124.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.54
Золото
$3,251.34
Ethereum
$1,556.47