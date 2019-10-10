В Винницкой области полицейские изъяли почти 35 килограммов наркотиков

КИЕВ. 10 октября. УНН. Около 35 килограммов сухой конопли, три ружья, более 150 патронов различного калибра и семена конопли были изъяты правоохранителями в ходе проведения следственных действий по месту жительства мужчин, которых полиция подозревает в посеве и выращивании наркосодержащих растений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.