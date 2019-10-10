В Винницкой области полицейские изъяли почти 35 килограммов наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Около 35 килограммов сухой конопли, три ружья, более 150 патронов различного калибра и семена конопли были изъяты правоохранителями в ходе проведения следственных действий по месту жительства мужчин, которых полиция подозревает в посеве и выращивании наркосодержащих растений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.
По словам заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Александра Цимбалюка, в августе этого года в рамках оперативно-профилактической операции "Мак" на территории одного из сел района работники местного отделения полиции обнаружили и изъяли почти 500 кустов конопли.
"В дальнейшем в ходе расследования этого преступления полицией установлено, что к незаконному посеву конопли причастны местные жители - двое 47-летних мужчин и один 49-летний. По местам поживание подозреваемых следователями, с привлечением работников кинологического центра временам со служебной собакой, проведен ряд обысков . в общем из помещений злоумышленников изъято около 35 килограммов измельченных сухих конопли, 9 сухих кустов и более килограмм семян запрещенного зелья ", - говорится в сообщении.
Кроме наркотиков, правоохранители обнаружили у мужчин незарегистрированное оружие и боеприпасы: два гладкоствольных охотничьих ружья, одну нарезное, более 150 патронов калибра 5,45 мм, 7,62 мм и 5,6 мм.
Один из злоумышленников в 2013 году привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
От любых объяснения мужчины отказались.
Вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Сейчас устанавливается происхождение и цель хранения такого количества запрещенных веществ и предметов.
Действия злоумышленников подпадают под признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За такие преступления мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы.
Сейчас следственные действия продолжаются.
Напомним, в Украине блокировали деятельность контрабандного наркобизнеса с прибылью в 1 млн грн.