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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
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На вихідних в Україні дощитиме

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У найближчі дві доби в Україні часом невеликі та помірні дощі, вночі місцями з мокрим снігом, найближчої ночі на Закарпатті та в Карпатах значні опади; в понеділок в Україні переважно без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

На вихідних в Україні дощитиме

"У найближчі дві доби часом невеликі та помірні дощі, вночі місцями з мокрим снігом, найближчої ночі на Закарпатті та в Карпатах значні опади; в понеділок в Україні переважно без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, протягом 16 березня та вночі 17 березня пориви вітру 15-22 м/с, завтра вдень у західних областях місцями 25-28 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 6-12° тепла, 17 березня у західних та Одеській областях, 18 березня в Україні 14-20° тепла", - повідомили синоптики. 

У прес-службі додали, що на Київщині завтра без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.

Як повідомляв УНН, наступного тижня в Україні до 20 градусів тепла. 

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