На вихідних в Україні дощитиме

КИЇВ. 15 березня. УНН. У найближчі дві доби в Україні часом невеликі та помірні дощі, вночі місцями з мокрим снігом, найближчої ночі на Закарпатті та в Карпатах значні опади; в понеділок в Україні переважно без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.