На выходных в Украине пройдут дожди

"В ближайшие двое суток временами небольшие и умеренные дожди, ночью местами с мокрым снегом, ближайшей ночью на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки, в понедельник в Украине преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в течение 16 марта и будет ночью 17 марта порывы ветра 15-22 м/с, завтра днем в западных областях местами 25-28 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 6-12° тепла, 17 марта в западных и Одесской областях, 18 марта в Украине 14-20° тепла ", - сообщили синоптики.

В пресс-службе добавили, что в Киевской области завтра без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 6-11 ° тепла; в Киеве ночью 0-2 ° тепла, днем 6-8 ° тепла.



Как сообщал УНН, на следующей неделе в Украине до 20 градусов тепла.