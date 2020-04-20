На Великдень у Києві народилось 53 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Києві на Великдень народилося понад 50 дітей, більшість з них - хлопчики. Про це журналісту УНН повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
Так, за інформацією КМДА, у Києві на Великдень, 19 квітня народилося 53 дитини, з яких 34 хлопчики та 19 дівчаток.
Нагадаємо, Великодні богослужіння відвідали лише 130 тисяч вірян, порівняно з 7,5 млн торік.
Як повідомлялося, на другий день після Великодня за традицією в Україні відзначають Волочильний понеділок.