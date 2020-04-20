На Пасху в Киеве родилось 53 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Киеве на Пасху родилось более 50 детей, большинство из них - мальчики. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
Так, по информации КГГА, в Киеве на Пасху, 19 апреля родилось 53 ребенка, из которых 34 мальчика и 19 девочек.
Напомним, Пасхальные богослужения посетили лишь 130 тыс. верующих, по сравнению с 7,5 млн в прошлом году.
Как сообщалось, на второй день после Пасхи по традиции в Украине отмечают Волочильный понедельник.