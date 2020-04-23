На Великдень цього року до церкви прийшли близько 100 тис. вірян - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Цього року до церкви на богослужіння прийшли близько 100 тисяч вірян, минулого року їх кількість становила 7,5 млн. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Хочу подякувати всім українцям, які відзначали Великдень вдома. Цього року богослужіння відвідали близько 100 тисяч вірян. В той же час минулого року їх було 7,5 млн. Ця різниця доводить, що ми є зрілими, відповідальними громадянами, які думають про себе, своїх близьких та українських лікарів", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, в Україні поліція порушила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адмінпротоколів щодо дій представників Української православної церкви Московського патріархату на Великдень.