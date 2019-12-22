На вечірці у Чикаго розпочалася стрілянина: поранено 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Щонайменше 13 осіб було поранено в неділю вранці в резиденції, розташованій на вулиці Саут-Мей в Чикаго штат Іллінойс. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє CNN, передає УНН.
Стрілянина сталася близько 12:35, можливо, під час домашньої вечірки, йдеться в заяві поліцейського управління міста.
"Стан, вік і стать невідомі в даний час", - сказали в департаменті про постраждалих.
Всі постраждалі були доставлені в довколишні лікарні, за інформацією місцевих ЗМІ, четверо з них знаходяться у важкому стані.
Як повідомляв УНН, 19 грудня стало відомо, що невідомий відкрив стрілянину біля будівлі ФСБ на вулиці Велика Луб'янка в центрі Москви.
У перестрілці загинули двоє співробітників ФСБ і були поранені ще чотири людини.