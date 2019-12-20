Нападение на здание ФСБ в Москве: количество жертв возросло

ukru
Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 21973 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 92481 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 132239 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 137417 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 133861 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 164860 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 114841 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113430 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110153 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132437 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

6 марта, 05:11 • 117745 просмотра
В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

6 марта, 05:59 • 100010 просмотра
Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

6 марта, 06:21 • 105607 просмотра
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

6 марта, 08:02 • 87631 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

6 марта, 08:32 • 73257 просмотра
публикации
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 50111 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 164865 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 148420 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 175100 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 216756 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

10:14 • 41829 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 115337 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 118696 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 123621 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 120498 просмотра
Актуальное
Нападение на здание ФСБ в Москве: количество жертв возросло

Нападение на здание ФСБ в Москве: количество жертв возросло

Киев  •  УНН

 • 16626 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Вечером 19 декабря в Москве произошло нападение на здание ФСБ на Лубянской площади. В перестрелке погибли два сотрудника ФСБ и были ранены еще четыре человека. Один из пострадавших — гражданский, у него легкое ранение, пишет УНН со ссылкой на СК РФ и российские СМИ.

Стрельбу на Лубянке открыл 39-летний уроженец Подмосковья Евгений Манюрова, сообщили СМИ и Telegram-канал “112” без ссылок на источники. Пустой аккаунт человека с таким именем есть во “ВКонтакте”; там указано только место обучения — Российский государственный университет правосудия. Манюров жил в Подольске, имел образование юриста.

Манюров работал в частных охранных предприятиях. Отец Манюрова рассказал Telegram-каналу “112”, что тот, в частности, охранял посольство Объединенных Арабских Эмиратов. При этом СМИ цитируют слова матери Манюрова о том, что в последнее время сын нигде не работал и “общался с какими-то арабами по телефону” по-английски (сама женщина английского не знает). Издание Baza со ссылкой на мать пишет, что та узнала об увольнении сына случайно: 19 декабря он не приехал домой, и она позвонила его коллеге. По словам матери, сын в детстве увлекался боксом и рукопашным боем, в армии не служил, хорошо знал английский, не имел близких друзей, жены и детей. Он не курил и не пил, но в последнее время у него было “какое-то возбуждение”, добавила она.

Интервью у матери Манюрова взяла корреспондент Baza Анна Никитина. Она оказалась в квартире женщины раньше следователей и находилась там, когда они пришли с обыском. После этого Никитина перестала выходить на связь. Она связалась с редакцией спустя пять часов, рассказала, что ее жестко задержали, запретили кому-либо звонить и покидать квартиру. По словам Никитиной, около восьми часов утра следователи уехали в Москву, забрав с собой мать Манюрова. Саму Никитину отпустили.

Манюров увлекался стрельбой. В ноябре 2019 года он получил третье место в классе PCC (карабин пистолетного калибра) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ. Во время обыска в квартире Манюрова нашли арсенал оружия. Мужчина имел на него все разрешения.

Накануне близкий к ФСБ собеседник Reuters заявил, что преступление могло быть приурочено к выступлению Путина на концерте в честь Дня работника органов безопасности. В настоящее время стрельба на Лубянке расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Но источник “Коммерсанта” сказал, что к делу могут добавить статьи о покушении на убийство (поскольку пострадал гражданский) и о теракте (но ее возбуждают только в крайних случаях). “Коммерсант” утверждает, что у следствия якобы уже есть показания очевидцев о том, что нападавший кричал лозунги, характерные для сторонников террористической организации “Исламское государство”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧПНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы