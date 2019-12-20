Нападение на здание ФСБ в Москве: количество жертв возросло

Стрельбу на Лубянке открыл 39-летний уроженец Подмосковья Евгений Манюрова, сообщили СМИ и Telegram-канал “112” без ссылок на источники. Пустой аккаунт человека с таким именем есть во “ВКонтакте”; там указано только место обучения — Российский государственный университет правосудия. Манюров жил в Подольске, имел образование юриста.

Манюров работал в частных охранных предприятиях. Отец Манюрова рассказал Telegram-каналу “112”, что тот, в частности, охранял посольство Объединенных Арабских Эмиратов. При этом СМИ цитируют слова матери Манюрова о том, что в последнее время сын нигде не работал и “общался с какими-то арабами по телефону” по-английски (сама женщина английского не знает). Издание Baza со ссылкой на мать пишет, что та узнала об увольнении сына случайно: 19 декабря он не приехал домой, и она позвонила его коллеге. По словам матери, сын в детстве увлекался боксом и рукопашным боем, в армии не служил, хорошо знал английский, не имел близких друзей, жены и детей. Он не курил и не пил, но в последнее время у него было “какое-то возбуждение”, добавила она.

Интервью у матери Манюрова взяла корреспондент Baza Анна Никитина. Она оказалась в квартире женщины раньше следователей и находилась там, когда они пришли с обыском. После этого Никитина перестала выходить на связь. Она связалась с редакцией спустя пять часов, рассказала, что ее жестко задержали, запретили кому-либо звонить и покидать квартиру. По словам Никитиной, около восьми часов утра следователи уехали в Москву, забрав с собой мать Манюрова. Саму Никитину отпустили.

Манюров увлекался стрельбой. В ноябре 2019 года он получил третье место в классе PCC (карабин пистолетного калибра) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ. Во время обыска в квартире Манюрова нашли арсенал оружия. Мужчина имел на него все разрешения.

Накануне близкий к ФСБ собеседник Reuters заявил, что преступление могло быть приурочено к выступлению Путина на концерте в честь Дня работника органов безопасности. В настоящее время стрельба на Лубянке расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Но источник “Коммерсанта” сказал, что к делу могут добавить статьи о покушении на убийство (поскольку пострадал гражданский) и о теракте (но ее возбуждают только в крайних случаях). “Коммерсант” утверждает, что у следствия якобы уже есть показания очевидцев о том, что нападавший кричал лозунги, характерные для сторонников террористической организации “Исламское государство”.