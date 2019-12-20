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Напад на будівлю ФСБ у Москві: кількість жертв зросла

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Увечері 19 грудня в Москві відбувся напад на будівлю ФСБ на Луб’янській площі. У перестрілці загинули два співробітника ФСБ і були поранені ще четверо осіб. Один з потерпілих — цивільний, у нього легке поранення, пише УНН з посиланням на СК РФ та російські ЗМІ.

Стрілянину на Луб’янці відкрив 39-річний уродженець Підмосков’я Євген Манюров, повідомили ЗМІ і Telegram-канал “112” без посилань на джерела. Порожній аккаунт людини з таким ім’ям є у “ВКонтакте”; там вказано тільки місце навчання — Російський державний університет правосуддя. Манюров жив в Подольську, мав освіту юриста.

Манюров працював в приватних охоронних підприємствах. Батько Манюрова розповів Telegram-каналу “112”, що той, зокрема, охороняв посольство Об’єднаних Арабських Еміратів. При цьому ЗМІ цитують слова матері Манюрова про те, що останнім часом син ніде не працював і “спілкувався з якимись арабами по телефону” англійською (сама жінка англійської не знає). Видання Baza з посиланням на матір пише, що та дізналася про звільнення сина випадково: 19 грудня він не приїхав додому, і вона подзвонила його колезі. За словами матері, син в дитинстві захоплювався боксом і рукопашним боєм, в армії не служив, добре знав англійську, не мав близьких друзів, дружини і дітей. Він не курив і не пив, але останнім часом у нього було “якесь збудження”, додала вона.

Інтерв’ю у матері Манюрова взяла кореспондент Baza Анна Нікітіна. Вона була в квартирі жінки раніше слідчих і перебувала там, коли вони прийшли з обшуком. Після цього Нікітіна перестала виходити на зв’язок. Вона зв’язалася з редакцією через п’ять годин, розповіла, що її жорстко затримали, заборонили будь-кому дзвонити і залишати квартиру. За словами Нікітіної, близько восьмої години ранку слідчі поїхали в Москву, забравши з собою мати Манюрова. Саму Нікітіну відпустили.

Манюров захоплювався стрільбою. У листопаді 2019 року він отримав третє місце в класі PCC (карабін пістолетного калібру) на змаганнях Московського міського стрілецько-спортивного клубу ДОСААФ. Під час обшуку в квартирі Манюрова знайшли арсенал зброї. Чоловік мав на нього всі дозволи.

Напередодні близький до ФСБ співрозмовник Reuters заявив, що злочин міг бути приурочено до виступу Путіна на концерті в честь Дня працівника органів безпеки. В даний час стрілянина на Луб’янці розслідується за статтею про посягання на життя співробітника правоохоронних органів. Але джерело “Коммерсанта” сказало, що до справи можуть додати статті про замах на вбивство (оскільки постраждав цивільний) і про теракт (але її порушують тільки в крайніх випадках). “Коммерсант” стверджує, що у слідства нібито вже є свідчення очевидців про те, що нападник кричав гасла, характерні для прихильників терористичної організації “Ісламська держава”.

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