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На цьому тижні премʼєр-міністри Великої Британії та Данії обговорять із Байденом надання Україні винищувачів F-16

Київ • УНН

 • 723584 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та голова уряду Данії Метте Фредеріксен цього тижня обговорять із президентом США Джо Байденом питання надання Україні винищувачів F-16. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН

На цьому тижні премʼєр-міністри Великої Британії та Данії обговорять із Байденом надання Україні винищувачів F-16

Деталі

За даними видання, у понеділок 5 червня, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак має прибути до США в четвер 8 червня.


"Одна з речей, на яку ми звернемо увагу і щодо якої президент зацікавлений поділитися своїми поглядами – це довгострокові безпекові потреби України”, - зазначив Кірбі.

“І саме тут F-16 вступають у дискусію", – додав він.

Доповнення

Як зазначається, Данія і Британія, разом з Нідерландами та Бельгією, стали ключовими партнерами у так званій “авіаційній коаліції”, що об'єднала держави, які вирішили передати винищувачі Україні та навчати українських пілотів використовувати західні бойові літаки.

Данія закупила десятки F-16 американського виробництва з 1970-х років і заявила, що готова надати Україні деякі з них. Британія готова тренувати українських пілотів і виступає за створення коаліції для постачання Україні винищувачів, але сама літаків не надаватиме. Вона не має на озброєнні F-16, які хотіла би отримати Україна.

Сполучені Штати лише нещодавно погодилися на тривалі прохання Києва і заклики, таких союзників як Велика Британія, про потребу озброєння України сучасною авіацією західного виробництва для протистояння російській агресії.

Нагадаємо

За оцінкою Офісу президента, європейська частина “коаліції винищувачів” налічує вже вісім країн: Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія і Франція. Для передачі винищувачів F-16 союзники планують створити спеціальний фонд.

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