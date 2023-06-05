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На этой неделе премьер-министры Великобритании и Дании обсудят с Байденом предоставление Украине истребителей F-16

Киев • УНН

 • 723584 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава правительства Дании Метте Фредериксен на этой неделе обсудят с президентом США Джо Байденом вопрос предоставления Украине истребителей F-16. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН

На этой неделе премьер-министры Великобритании и Дании обсудят с Байденом предоставление Украине истребителей F-16

Детали

По данным издания, в понедельник 5 июня, премьер-министр Дании Метте Фредериксен встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, а британский премьер-министр Риши Сунак должен прибыть в США в четверг 8 июня.


"Одна из вещей, на которую мы обратим внимание и по которой президент заинтересован поделиться своими взглядами – это долгосрочные потребности Украины в области безопасности”, - отметил Кирби.

“И именно здесь F-16 вступают в дискуссию", – добавил он.

Дополнение

Как отмечается, Дания и Великобритания, вместе с Нидерландами и Бельгией, стали ключевыми партнерами в так называемой “авиационной коалиции”, объединившей государства, которые решили передать истребители Украине и обучать украинских пилотов использовать западные боевые самолеты.

Дания закупила десятки F-16 американского производства с 1970-х годов и заявила, что готова предоставить Украине некоторые из них. Британия готова тренировать украинских пилотов и выступает за создание коалиции для поставки Украине истребителей, но сама самолетов не будет предоставлять. Она не имеет на вооружении F-16, которые хотела бы получить Украина.

Соединенные Штаты лишь недавно согласились на длительные просьбы Киева и призывы, таких союзников как Великобритания, о необходимости вооружения Украины современной авиацией западного производства для противостояния российской агрессии.

Напомним

По оценке Офиса президента, европейская часть “коалиции истребителей” насчитывает уже восемь стран: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция. Для передачи истребителей F-16 союзники планируют создать специальный фонд.

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