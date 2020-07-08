На Центральному вокзалі столиці встановлять системи скринінгу температури обличчя
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. На залізничних вокзалах станції Київ-Пасажирський у найближчі тижні встановлять сучасні інфрачервоні системи скринінгу температури обличчя. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
“Укрзалізниця встановить на вокзалах станції Київ-Пасажирський сучасні інфрачервоні системи скринінгу температури обличчя. Вони дозволяють вимірювати температуру зі швидкістю до 120 відвідувачів за хвилину”, - сказав виконуючий обов’язки голови правління АТ “Укрзалізниця” Іван Юрик.
Він зазначив, що дві системи будуть встановлені на Центральному вокзалі столиці та одна — на Південному.
“Наразі вокзали станції Київ-Пасажирський щодоби приймають найбільший пасажиропотік. Системи автоматичного скринінгу температури дозволять швидко виміряти температуру, не створюючи скупчення людей на входах до вокзалів. Це значно зменшить ймовірність поширення інфекційних захворювань та допоможе швидко виявити потенційно хворих”, — зазначив Іван Юрик.
За його словами, пасажири з підозрою на захворювання не допускатимуться на об’єкт, охорона буде їм рекомендувати звернутися до медпункту вокзалу.
Вказано, що зазначені системи здатні вимірювати одночасно температуру людей, які знаходяться один від одного на соціальній дистанції — від 1 до 5 м.
“Наразі Укрзалізниця проводить закупівлю зазначеного обладнання через систему Prozorro. Першу таку систему планується встановити у найближчі тижні”, - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, Укрзалізниця відновила рух приміського поїзда ще за одним маршрутом.