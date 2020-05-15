На трасі до Києва через задимлення у ДТП потрапили понад 10 автівок

"Сьогодні вранці, 15 травня, в селі Небелиця Макарівського району сталась низка ДТП за участі більше 10 автомобілів. Причина виникнення небезпечної ситуації – задимлення. З 5 ДТП 2 – з потерпілими (на щастя, всі живі), інші 3 – без потерпілих. Рух у напрямку Києва через це був ускладнений", - повідомили в агентстві у Facebook.

В Укравтодорі порадили у випадках, якщо спостерігається неконтрольоване спалення сухої рослинності, звертатися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, у квітні в Житомирській області та у Чорнольській зоні у Київській області бушували лісові пожежі. На 13 травня пожежники ліквідували більшість осередків вогню на Житомирщині й усі - в Зоні відчуження.