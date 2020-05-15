На трассе в направлении Киева из-за задымления в ДТП попали более 10 автомобилей

"Сегодня утром, 15 мая, в селе Небелица Макаровского района произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации - задымление. Из 5 ДТП 2 - с пострадавшими (к счастью, все живы), остальные 3 - без пострадавших. Движение в направлении Киева из-за этого было затруднено", - сообщили в агентстве в Facebook.

В Укравтодоре посоветовали в случаях, если наблюдается неконтролируемое сжигание сухой растительности, обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, в апреле в Житомирской области и в Чорнольський зоне в Киевской области бушевали лесные пожары. На 13 мая пожарные ликвидировали большинство очагов огня в Житомирской области и все - в зоне отчуждения.