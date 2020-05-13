Зеленський: пожежники ліквідували більшість осередків вогню на Житомирщині й усі - в Зоні відчуження

“І станом на сьогодні в Житомирській області подолано більшість осередків вогню, а на території Зони відчуження всі пожежі у лісових масивах ліквідовано. Дякую за вашу тяжку працю”, — сказав Зеленський.

Раніше УНН писав, що у Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжують гасити осередки пожеж, зокрема торфовища.

Також уряд виділив гроші для постраждалих через пожежі на Житомирщині.